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21:36, 20 февраля 2020 360
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Очевидец рассказал об утреннем ДТП в центре Рязани

Очевидец рассказал об утреннем ДТП в центре Рязани

Утром в четверг, 20 февраля, на улице Ленина произошло ДТП. Фото в группе «Новости Рязани ВКонтакте» опубликовал Юрий Ермачков.

Примерно в 7:05 на пересечении улиц Ленина и Свободы столкнулись Chevrolet Aveo и микроавтобус №99.

По словам автора снимков, легковушка попыталась проехать «на свой потухший зеленый» и на полной скорости врезалась в автобус.


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