Очевидец рассказал об утреннем ДТП в центре Рязани

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Утром в четверг, 20 февраля, на улице Ленина произошло ДТП. Фото в группе «
Примерно в 7:05 на пересечении улиц Ленина и Свободы столкнулись Chevrolet Aveo и микроавтобус №99.
По словам автора снимков, легковушка попыталась проехать «на свой потухший зеленый» и на полной скорости
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.