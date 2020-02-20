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Свалка, которую активисты Экологического рязанского альянса обнаружили на территории ИК-7 в селе Льгово, не нарушает закон об использовании и охране водных объектов и обращении с отходами. Об этом говорится в официальном ответе регионального минприроды.
По словам представителей ЭРА, заваленная мусором яма находится в 200 метрах от Оки. Активисты сняли на
В минприроды подчеркнули, что водоохранная зона реки составляет 200 метров, а яма на самом деле находится в 270 метрах от Оки.
«Данное место не является местом захоронения отходов, оно использовалось для временного скопления мусора, собранного на берегу», — заявили в минприроды.
В ведомстве также рассказали, что позже отходы вывезли на свалку ТКО в Рязани. При этом мусор ИК-7 собирают в контейнеры и также вывозят на свалку по договору с «ЭкоПронском».
«Несанкционированной свалки не выявлено. Нарушений законодательства в области использования и охраны водных объектов и обращения с отходами не выявлено», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее жалобу экоактивистов
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