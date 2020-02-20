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16:17, 20 февраля 2020 272
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Рязанские депутаты обсудили присвоение одной из улиц города имени Романа Соколова

Рязанские депутаты обсудили присвоение одной из улиц города имени Романа Соколова

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 20 февраля, рязанские депутаты обсудили присвоение одной из улиц города имени Героя России, выпускника училища ВДВ Романа Соколова.

Отмечалось, что родители и дочь Соколова дали согласие на реализацию данной инициативы. Но топонимическая комиссия города выступила против.

Член комиссии, депутат гордумы Дмитрий Володин пояснил, что топонимическая комиссия против того, чтобы имена героев давали улицам, но не против увековечивания их имен.

«Имена героев можно давать школам, паркам, скверам — объектам, которые будут поддерживаться, сохраняться. В школе, например, можно разместить информационный стенд. Свою принципиальную позицию не называть улицы именами людей потому, что каждый раз будут оттенки. Нет стандартов. Люди и их подвиги — это нестандартные вещи», — отметил Володин.

Напомним, губернатор предложил назвать одну из рязанских улиц в честь Героя России Романа Соколова.

Окончательное решение примут на ближайшем заседании Рязанской гордумы.


© RZN.info

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