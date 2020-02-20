Появилось видео с места массовой аварии на Северной окружной

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В группе «
Судя по ролику, столкнулись пять легковых машин. Подробности уточняются.
Напомним, утром из-за ДТП на окружной
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОбвиняемого в махинациях с недвижимостью экс-главу Шиловского района оштрафовали
|
cледующая новость →Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в пятницу и длинные февральские выходные
На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.