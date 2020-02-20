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Утром в четверг, 20 февраля, на Северной окружной из-за массовой аварии образовалась пробка. Подписчики группы «
По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась от 3-го Борковского карьера почти по моста через Трубеж.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.