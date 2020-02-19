Рязанские казаки отказались от идеи проверять горожан на коронавирус

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанские казаки обсуждали идею создания патрулей для проведения бесед с населением о профилактике коронавируса, но отказались от нее. Об этом РЗН. инфо рассказал верховный атаман Великого братства казачьих войск Андрей Доценко.
«Я считаю, что нельзя зарабатывать политические очки на создании ажиотажа. В Рязани нет зарегистрированных случаев коронавируса, проведение подобных акций будет провоцировать напряжение в обществе, что недопустимо», — подчеркнул он.
Доценко отметил, что рязанские казаки готовы выставить патрули и проводить беседы с людьми о профилактике заболеваемости сезонным гриппом только по запросу регионального минздрава и санитарно-эпидемиологической станции.
Напомним, ранее появилась информация, что казаки
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы
|
cледующая новость →В гордуме оценили организацию бесплатного питания для рязанских школьников
Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.