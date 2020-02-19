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13:41, 19 февраля 2020 485
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Рязанские казаки отказались от идеи проверять горожан на коронавирус

Рязанские казаки отказались от идеи проверять горожан на коронавирус

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанские казаки обсуждали идею создания патрулей для проведения бесед с населением о профилактике коронавируса, но отказались от нее. Об этом РЗН. инфо рассказал верховный атаман Великого братства казачьих войск Андрей Доценко.

«Я считаю, что нельзя зарабатывать политические очки на создании ажиотажа. В Рязани нет зарегистрированных случаев коронавируса, проведение подобных акций будет провоцировать напряжение в обществе, что недопустимо», — подчеркнул он.

Доценко отметил, что рязанские казаки готовы выставить патрули и проводить беседы с людьми о профилактике заболеваемости сезонным гриппом только по запросу регионального минздрава и санитарно-эпидемиологической станции.

Напомним, ранее появилась информация, что казаки начали проверять горожан на коронавирус.


© RZN.info

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