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13:47, 19 февраля 2020 328
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Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы, пишет РИА Новости.

По его словам, такая погода вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона.

Как пояснил синоптик, Северо-атлантическое колебание (САК), которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но даже до Якутии и Хабаровского края.

Вильфанд напомнил, что лишь в конце декабря и январе благодаря северным потокам на непродолжительное время установился антициклон, все остальное время погодой «дирижировала Атлантика».

Температурные отклонения от нормы, как рассказал Вильфанд, нынешней зимой достигали 25-28 градусов, в ближайшие пять дней этот показатель составит 16-20 градусов.


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