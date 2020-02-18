В рязанском суде перенесли рассмотрение апелляции по делу ректора РГУ Минаева

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Во вторник, 18 февраля, рязанский областной суд провел заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение по делу ректора РГУ Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой.
Елена Кирьянова вместе со своим адвокатом на заседание не пришла, поэтому его перенесли. Проректор ходатайствовала о рассмотрении апелляции без ее присутствия.
Новое заседание назначено на пятницу, 21 февраля, в 14:30.
Напомним, 7 ноября в отношении ректора Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой
Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ имени Есенина, а также
Однако прокуратура с решением суда не согласилась и
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