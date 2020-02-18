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16:21, 18 февраля 2020 283
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В рязанском суде перенесли рассмотрение апелляции по делу ректора РГУ Минаева

В рязанском суде перенесли рассмотрение апелляции по делу ректора РГУ Минаева

Во вторник, 18 февраля, рязанский областной суд провел заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение по делу ректора РГУ Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой.

Елена Кирьянова вместе со своим адвокатом на заседание не пришла, поэтому его перенесли. Проректор ходатайствовала о рассмотрении апелляции без ее присутствия.

Новое заседание назначено на пятницу, 21 февраля, в 14:30.

Напомним, 7 ноября в отношении ректора Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой прекратили уголовное дело.

Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ имени Есенина, а также пожертвовав деньги на деятельность вуза.

Однако прокуратура с решением суда не согласилась и потребовала вернуть дело в суд.


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