Прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в Строителе

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Прокуратура организовала проверку после того, как в поселке Строитель
В ночь на 16 февраля в доме
Здание еще в 2017 году признали аварийным и подлежащим расселению, однако, рязанцы, в том числе и многодетные семьи, продолжают там проживать. После признания аварийного статуса люди платят за свет, газ и воду напрямую поставщикам, а дом не обслуживает ни одна управляющая компания.
«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.
Напомним, мэрия
В феврале РЗН. инфо уже
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