В День всех влюбленных в Рязани поженились 14 пар

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Фото: Pixabay.com
В День всех влюбленных, 14 февраля, во Дворце торжеств поженились 14 пар. Об этом телеканалу «ТКР» рассказала замначальника территориального отдела ЗАГС №2 по Рязани и Рязанскому району Светлана Зубарева.
Отмечается, что День всех влюбленных традиционно пользуется популярностью у молодоженов.
К 14 февраля РЗН. инфо собрал
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Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.