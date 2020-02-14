RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В 2019 году в Рязанской области построили 14 новых ФАПов и одну амбулаторию. Активисты ОНФ выяснили, что ни один из пунктов не начал принимать пациентов.
К амбулатории и всем ФАПам подвели коммуникации, в некоторые частично завезли медицинское оборудование.
«По словам чиновников, на этом этапе подключить объекты к газу и электричеству можно в кратчайшие сроки, однако ресурсоснабжающие организации не могут сделать это до того, как объекты не будут приняты в собственность подразделений, подчиняющихся минздраву региона», — рассказали активисты.
Все необходимые документы для регистрации объектов подали в начале января, процесс должен завершится до конца февраля.
«Еще около двух недель уйдет на оформление необходимых лицензий, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, монтаж необходимого оборудования, которое уже закуплено и имеется в наличии», — добавили в ОНФ. После рейда активисты направили обращение в правительство с просьбой взять под особой контроль начало работы новых ФАПов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы около 60 раз за ночь пожаловались на запах химикатов в городе
|
cледующая новость →В Рязани из-за дорожного конфликта водитель попал в больницу
Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.