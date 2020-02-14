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17:43, 14 февраля 2020 117
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Ни один из новых ФАПов Рязанской области не начал прием пациентов — ОНФ

Ни один из новых ФАПов Рязанской области не начал прием пациентов — ОНФ

В 2019 году в Рязанской области построили 14 новых ФАПов и одну амбулаторию. Активисты ОНФ выяснили, что ни один из пунктов не начал принимать пациентов.

К амбулатории и всем ФАПам подвели коммуникации, в некоторые частично завезли медицинское оборудование.

«По словам чиновников, на этом этапе подключить объекты к газу и электричеству можно в кратчайшие сроки, однако ресурсоснабжающие организации не могут сделать это до того, как объекты не будут приняты в собственность подразделений, подчиняющихся минздраву региона», — рассказали активисты.

Все необходимые документы для регистрации объектов подали в начале января, процесс должен завершится до конца февраля.

«Еще около двух недель уйдет на оформление необходимых лицензий, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, монтаж необходимого оборудования, которое уже закуплено и имеется в наличии», — добавили в ОНФ. После рейда активисты направили обращение в правительство с просьбой взять под особой контроль начало работы новых ФАПов.


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