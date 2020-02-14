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15:15, 14 февраля 2020 56
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Любимов рассказал о достижениях за три года губернаторства

Любимов рассказал о достижениях за три года губернаторства

Николай Любимов рассказал о достижениях за три года губернаторства. Он озвучил ролик, который сняли к годовщине его назначения на пост главы региона. Видео опубликовали в официальной группе области в пятницу, 14 февраля.

Согласно ролику, за три года Рязанская область сократила госдолг на 4 млрд рублей, привлекла 313 млрд инвестиций. В регионе создали 36 тысяч новых рабочих мест и построили 62 социальных объекта.

«Мы решили проблему обманутых дольщиков, воплотили в жизнь самые смелые идеи по благоустройству территории, создали условия для оказания высокотехнологичной помощи, настоящим прорывом стала служба донорства и трансплантологии, — перечисляет губернатор. — Благодаря форуму древних городов мы рассказали о себе стране и миру, у нас есть все условия для благополучия, для создания крепкой и счастливой семьи, ведь Рязанская обалсть — место где хочется жить».


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