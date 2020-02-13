В полиции прокомментировали эвакуацию студентов из общежития РГУ

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Студентов эвакуировали из общежития РГУ имени Есенина на Касимовском шоссе из-за ложной тревоги. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что возгорания в здании не было.
Студентов эвакуировали вечером в четверг, 13 февраля.
Ранее
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