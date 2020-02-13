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19:28, 13 февраля 2020 37
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В полиции прокомментировали эвакуацию студентов из общежития РГУ

В полиции прокомментировали эвакуацию студентов из общежития РГУ

Студентов эвакуировали из общежития РГУ имени Есенина на Касимовском шоссе из-за ложной тревоги. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что возгорания в здании не было.

Студентов эвакуировали вечером в четверг, 13 февраля.

Ранее сообщалось, что в общежитии произошло возгорание.


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