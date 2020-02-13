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18:16, 13 февраля 2020 517
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Из общежития РГУ эвакуировали студентов

Из общежития РГУ эвакуировали студентов

Вечером в четверг, 13 февраля, из общежития РГУ имени Есенина на Касимовском шоссе эвакуировали студентов. По предварительной информации, в здании произошло возгорание.

На место происшествия приехали пожарные.

Как рассказал РЗН. инфо очевидец, «открытого огня нет».

Подробности происшествия уточняются.


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