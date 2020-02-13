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16:49, 13 февраля 2020 150
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Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин согласился, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, но его нужно сделать выходным, пишет РИА Новости.

«В рабочий день — это правильно, объявив его выходным, но только — я особое внимание правительства на это обращу — чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних», — сказал президент.

Напомним, Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию поправки. Так, по его словам, она должна иметь приоритет над международным законодательством. В Основном законе нужно закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти.

В понедельник, 20 января, президент внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции.

Президент особо подчеркнул, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.


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