Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

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Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин согласился, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, но его нужно сделать выходным, пишет
«В рабочий день — это правильно, объявив его выходным, но только — я особое внимание правительства на это обращу — чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних», — сказал президент.
Напомним, Путин в послании Федеральному собранию заявил о
В понедельник, 20 января, президент
Президент особо подчеркнул, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.
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