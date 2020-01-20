Президент внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Об этом во вторник, 20 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает
По словам Пескова, представителями президента России при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева.
Напомним, президент во время послания Федеральному собранию заявил о
Ранее РБК сообщал, что Кремль наметил
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцам рассказали, как вернуть застрявшую в банкомате карту
|
cледующая новость →С начала января у рязанских браконьеров изъяли 210 метров сетей
Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.