Несколько домов на Московском на полдня остались без отопления

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В четверг, 13 февраля, несколько домов по улицам Костычева, Новаторов и Крупской остались без отопления. Об этом РЗН. инфо сообщили местные жители.
Женщина из дома №2 корпус 1 по улице Новаторов отметила, что тепло отключили с 9 часов и дали после 18.
Отопления также не было в домах №2 и 2 корпус 1 по улице Костычева, рассказала одна из жильцов. Как сообщили РЗН. инфо в диспетчерской, его отключили из-за планового ремонта труб на улице Новаторов.
Отметим, что днем в четверг, 13 февраля, температура в Рязани достигала -5 градусов.
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