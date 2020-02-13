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17:16, 13 февраля 2020 149
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Надземные переходы стали для рязанцев испытанием

Надземные переходы стали для рязанцев испытанием

О доступности городской среды говорят много и часто на федеральном и региональном уровнях. Но в Рязани остаются места, недоступные для инвалидов и родителей с колясками.

Например, маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.

Скорее всего, их путь будет лежать через надземные пешеходные переходы. Их в Рязани всего три и расположены они в Московском районе: у остановки «Таможня», у «Центрального» автовокзала и около ТРЦ «Премьер».

Подробнее о том, с чем сталкиваются рязанцы, переходя дорогу, читайте в нашем разделе «Публикации».


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