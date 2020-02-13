Надземные переходы стали для рязанцев испытанием

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О доступности городской среды говорят много и часто на федеральном и региональном уровнях. Но в Рязани остаются места, недоступные для инвалидов и родителей с колясками.
Например, маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.
Скорее всего, их путь будет лежать через надземные пешеходные переходы. Их в Рязани всего три и расположены они в Московском районе: у остановки «Таможня», у «Центрального» автовокзала и около ТРЦ «Премьер».
Подробнее о том, с чем сталкиваются рязанцы, переходя дорогу, читайте в нашем разделе «
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