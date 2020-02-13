Доступная среда не для всех, или Как надземные переходы в Рязани становятся настоящим испытанием

О доступности городской среды говорят много и часто на федеральном и региональном уровнях. Вроде и автобусы приобретаются низкопольные, и учреждения практически все оборудуют пандусами, но в Рязани остаются места, недоступные для инвалидов и родителей с колясками.

Например, маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.

Скорее всего, их путь будет лежать через надземные пешеходные переходы. Их в Рязани всего три и расположены они в Московском районе: у остановки «Таможня», у «Центрального» автовокзала и около ТРЦ «Премьер».

Переход у «Таможни»

Надземный переход у остановки «Таможня» оборудован пандусом. Казалось бы, уже неплохо. Однако радоваться рано. По словам рязанцев, эти пандусы мало чем могут помочь не только инвалидам, но и мамам с колясками.

«В первый раз решила перейти на другую сторону с коляской, но с трудом преодолела один лестничный пролет. Эти пандусы не предназначены для колясок, по крайней мере для моей. Поэтому пришлось ее тащить по ступенькам. Без мужа я по этому переходу с коляской не осмелюсь больше пройти», — рассказала рязанка Марина.

Из-за скользкого покрытия пенсионеры с опаской передвигаются по переходу. Пожилая женщина призналась, что прошлой зимой в переходе падала дважды и даже травмировала руку.

«Загремела в больницу, сказали, что перелом руки. Упала с лестницы на переходе, спасибо, что люди не прошли мимо и вызвали скорую. Сама я встать не могла», — посетовала рязанка.

Горожане также пожаловались на неухоженный вид самого перехода: стены исписаны граффити, на окнах толстый слой грязи.

Справка

В июне 2017 года Дирекция благоустройства заключила контракт с подрядчиком на сумму 530 тысяч рублей. Подрядная организация должна была привести в порядок ступени, сделать косметический ремонт перехода, постелить противоскользящее покрытие. Но, несмотря на проделанную работу, рязанцы практически не заметили изменений.

Переход около автовокзала

Здесь ситуация на первый взгляд кажется более радужной. Внутри чисто, есть пандусы, переход оснащен лифтами. Однако, последние часто не работают.

«Здесь часто ломается лифт и это уже никого не удивляет. Особенно жалко тех, кто поднимается с большими чемоданами. Инвалиды же могут попасть на другую сторону, только если работает лифт. Подняться они могут, а вот как спуститься? Никак, только на лифте», — поделилась продавщица одного из торговых павильонов.

В администрации надземного перехода рассказали, что лифты оперативно чинят. А если кто-то не может самостоятельно подняться, сотрудники всегда готовы прийти на помощь.

«У нас есть охранник, он через окошко следит за тем, что происходит в переходе. Если он замечает, что кому-то требуется помощь, то незамедлительно ее оказывает. У нас все схвачено», — заверили собеседники.

Справка

Строительство надземного перехода у Автовокзала заняло у властей шесть лет. Запустить его в эксплуатацию смогли 22 февраля 2011 года.

Переход у «Премьера»

Внутри «пешеходник» оборудован эскалаторами, но они не работают по полгода. Пандусов нет. На вопрос, как же быть маломобильным рязанцам и родителям с колясками, ответила администрация «Премьера».

«Мы включаем эскалаторы, если температура воздуха +4 градуса. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы, поломка оборудования. Еще ступеньки эскалатора леденеют, поэтому люди могут подскользнутся, упасть и получить травму. Пандусов у нас нет, но для людей, которые вынуждены перемещаться на коляске, все предусмотрено. У нас есть агрегат для подъема инвалидов на аккумуляторных батареях. Из-за его большой стоимости мы не оставляем его в переходе, чтобы хулиганы не испортили. Мы называем его „луноход“, он оснащен специальными креплениями для инвалидной коляски. Люди с ограниченными возможностями уже знают эту систему и заранее обращаются к нам перед походом в ТРЦ, нам даже пришло благодарственное письмо за помощь», — рассказали представители «Премьера».

Также в администрации торгового центра заверили, что за посетителями следят по камерам и на появление инвалидов среагируют оперативно.

Старикам и родителям с колясками повезло меньше. Для них «луноход» не предусмотрен.

Справка

9 мая 2014 года открылся надземный переход у ТРЦ «Премьер». Переход построен полностью за счет средств инвесторов. Ни муниципальный, ни областной бюджет участие в строительстве не принимали. Общая стоимость работ составила около 60 миллионов рублей.

Рязанцы считают, что надземный переход у автовокзала занимает первое место по удобству для передвижения маломобильных граждан, но в том случае, когда там исправны лифты. Второе место занимает переход у ТРЦ «Премьер». О переходе у остановки «Таможня» жители города высказались негативно.