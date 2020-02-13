Губернатор Калужской области подал в отставку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщил
Путин принял отставку Артамонова «по собственному желанию» и назначил врио губернатора Калужской области Владислава Шапшу.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Отметим, Шапша занимал должность главы администрации города Обнинск в Калужской области. Артамонов возглавлял Калужскую область с ноября 2000 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции прокомментировали эвакуацию студентов из общежития РГУ
|
cледующая новость →Рязанские силовики провели рейд по водоемам
О том, как рязанский рынок новостроек отреагировал на очередной поворот государственной политики, и что ждет потенциальных покупателей жилья в недалеком будущем, мы побеседовали с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.