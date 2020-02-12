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18:56, 12 февраля 2020 92
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Рязанский кинотеатр выставили на продажу за десять миллионов

Рязанский кинотеатр выставили на продажу за десять миллионов

Рязанский кинотеатр «Малина» выставили на продажу за десять миллионов. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

Кинотеатр площадью более 1200 квадратных метров в ТЦ на улице Соборной продают полностью укомплектованным: с баром, кухней и офисным блоком. В кинотеатре три зала на 151,197 и 183 места.

«Сокращаем количество непрофильных активов, хотим все усилия и ресурсы сосредоточить на ТРЦ, который на данный момент активно развивается, — объяснили причину продажи в объявлении. — На кинотеатр как на актив не хватает времени, это и является главной причиной продажи».

Кинотеатр работает с конца 2009 года. В 2018 году его уже выставляли на продажу.


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