Рязанский кинотеатр выставили на продажу за десять миллионов

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Рязанский кинотеатр «Малина» выставили на продажу за десять миллионов. Объявление опубликовали на сайте «
Кинотеатр площадью более 1200 квадратных метров в ТЦ на улице Соборной продают полностью укомплектованным: с баром, кухней и офисным блоком. В кинотеатре три зала на 151,197 и 183 места.
«Сокращаем количество непрофильных активов, хотим все усилия и ресурсы сосредоточить на ТРЦ, который на данный момент активно развивается, — объяснили причину продажи в объявлении. — На кинотеатр как на актив не хватает времени, это и является главной причиной продажи».
Кинотеатр работает с конца 2009 года. В 2018 году его уже
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