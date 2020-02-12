Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:14, 12 февраля 2020 124
 0    0

Попавшим в ОКБ рязанцам начали дарить сок и фрукты

Попавшим в ОКБ рязанцам начали дарить сок и фрукты

Попавшим в ОКБ рязанцам начали дарить сок и фрукты. Об этом в среду, 12 февраля, рассказал главврач Дмитрий Хубезов.

Первыми наборы из сока, яблока и мандарина получили пациенты онкологического отделения. По словам Хубезова, эту практику распространят по всей больнице.

«Это приятный сюрприз для тех, кто поступает на лечение, — пояснил главврач. — У этих продуктов нет противопоказаний и их можно употреблять каждому, кто не имеет индивидуальной непереносимости». ⠀

Ранее главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал, как отразился скандал с бездомным на работе клиники.

Фото со страницы Дмитрия Хубезова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

На праздник пригласили всех желающих.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 052
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 3 064
Изменился режим работы рязанских МФЦ
10:51, 6 февраля 2020 2 158
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:58, 30 января 2020 7 518
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 607
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости
Форум