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Попавшим в ОКБ рязанцам начали дарить сок и фрукты. Об этом в среду, 12 февраля,
Первыми наборы из сока, яблока и мандарина получили пациенты онкологического отделения. По словам Хубезова, эту практику распространят по всей больнице.
«Это приятный сюрприз для тех, кто поступает на лечение, — пояснил главврач. — У этих продуктов нет противопоказаний и их можно употреблять каждому, кто не имеет индивидуальной непереносимости». ⠀
Ранее главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал, как
Фото со страницы Дмитрия Хубезова
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На праздник пригласили всех желающих.