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11:51, 12 февраля 2020 232
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Кораблинец зарезал порвавшую с ним женщину

Кораблинец зарезал порвавшую с ним женщину

Житель Кораблинского района зарезал женщину, которая от него ушла. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 26 ноября 2019 года в деревне Анновка. Известно, что 35-летний мужчина избил бывшую сожительницу и несколько раз ударил ее ножом.

От полученных повреждений женщина скончалась в больнице.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Он не признал свою вину.

Материалы передали в суд с обвинительным заключением.


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