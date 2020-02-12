Кораблинец зарезал порвавшую с ним женщину

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Житель Кораблинского района зарезал женщину, которая от него ушла. Об этом сообщил
Инцидент произошел 26 ноября 2019 года в деревне Анновка. Известно, что 35-летний мужчина избил бывшую сожительницу и несколько раз ударил ее ножом.
От полученных повреждений женщина скончалась в больнице.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Он не признал свою вину.
Материалы передали в суд с обвинительным заключением.
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