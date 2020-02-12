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В Рязани двоих китайских студентов,
Молодые люди находятся в инфекционных боксах больницы Семашко. По данным медиков, пациенты
Напомним, в РГУ обучаются 18 китайских студентов, шестеро из них ездили домой на каникулы Двое вернулись в Рязань до 1 февраля, их поместили на карантин. Другие остались в Китае до 2 марта.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России
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