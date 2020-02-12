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13:32, 12 февраля 2020 147
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Изолированных студентов из КНР выпишут в конце недели — рязанский минздрав

Изолированных студентов из КНР выпишут в конце недели — рязанский минздрав

В Рязани двоих китайских студентов, отправленных на карантин, выпишут в конце недели. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил региональный минздрав.

Молодые люди находятся в инфекционных боксах больницы Семашко. По данным медиков, пациенты здоровы, у них нет признаков коронавируса.

Напомним, в РГУ обучаются 18 китайских студентов, шестеро из них ездили домой на каникулы Двое вернулись в Рязань до 1 февраля, их поместили на карантин. Другие остались в Китае до 2 марта. Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России выявили двоих больных, это граждане Китая. Их уже выписали.


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