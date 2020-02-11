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В Рязани волонтеры спасли далматинца с истощением.
Волонтеры увидели информацию о продаже двоих щенков далматинца на сайте объявлений. На фото животные выглядели истощенными. Активисты договорились с хозяином, что возьмут щенков, но когда приехали на адрес (улица Молодцова в Приокском), выяснилось, что собак выбросили, а в квартире осталась только их мать. Ее забрали.
Волонтер Инна Сурженко рассказала РЗН. инфо, что в ветклинике далматинцу поставили диагноз «истощение организма». Кроме того, у животного отит и травмировано веко.
На вопрос, почему собаки в истощенном состоянии, хозяин ответил волонтерам, что у него нет денег на корм.
Далматинца отвезли на платную передержку. Местонахождение его щенков неизвестно. Предположительно, хозяин выбросил их на Южном промузле. Для поиска нужна помощь добровольцев.
По словам Сурженко, волонтеры распечатали фотографии собак, скрины переписок с их бывшим хозяином и пожаловались в отдел полиции Московского района на жестокое обращение с животными.
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