В Пронском районе ввели карантин из-за сальмонеллеза

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В селе Гремяки Пронского района ввели карантин из-за сальмонеллеза крупного рогатого скота. Соответствующее постановление опубликовали во вторник, 11 февраля на сайте регионального правительства.
Заболевание обнаружили в одном из сельских телятников. Угрожаемой зоной объявили села Малинищи и Гремяки.
На месяц на территории хозяйства запретили любое перемещение скота без разрешения ветеринаров и вынос предметов и кормов. На убой вывозить можно будет только здоровых животных.
Специалисты осмотрят все поголовье. Больных и подозрительных животных изолируют и будут лечить, закрепив за ними специальный инвентарь и обслуживающий персонал. Всех животноводов обеспечат спецодеждой и средствами личной гигиены. Территорию фермы продезинфицируют и очистят от грызунов.
Ограничительные меры будут действовать до 5 марта 2020 года.
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