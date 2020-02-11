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18:17, 11 февраля 2020 105
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Рязанские школы могут вводить «масочный режим» — мэрия

Рязанские школы могут вводить «масочный режим» — мэрия

Рязанская мэрия рассказала, что школы имеют право вводить «масочный режим» «в целях профилактики заболеваемости учащихся». Официальный комментарий появился под анонимным постом в группе «Новости Рязани ВКонтакте», где говорилось, что в школе № 73 в связи с заболеваемостью в городе в целом «с 17.02 в школу вводится „масочный режим“: с собой иметь иметь маску и еще 1 запасную (сменную на день)» (пунктуация и орфография автора поста — прим. ред.).

В мэрии добавили, что на карантине находятся учащиеся двух классов: 9 В и 11Б.

В школе №73 сообщили, что информация о необходимости приносить с собой маски недостоверна, сейчас в школе каникулы. Они заканчиваются в понедельник, 17 февраля.

Учеба начнется в обычном режиме.

Напомним, во некоторых рязанских аптеках стали заканчиваться медицинские маски, из-за чего цены на них стали завышать. Рост цен на маски находится на контроле антимонопольщиков. Ранее президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса.


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