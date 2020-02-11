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Рязанская мэрия рассказала, что школы имеют право вводить «масочный режим» «в целях профилактики заболеваемости учащихся». Официальный комментарий появился под анонимным постом в группе «Новости Рязани ВКонтакте», где говорилось, что в школе № 73 в связи с заболеваемостью в городе в целом «с 17.02 в школу вводится „масочный режим“: с собой иметь иметь маску и еще 1 запасную (сменную на день)» (пунктуация и орфография автора поста — прим. ред.).
В мэрии добавили, что на карантине
В школе №73 сообщили, что информация о необходимости приносить с собой маски недостоверна, сейчас в школе каникулы. Они заканчиваются в понедельник, 17 февраля.
Учеба начнется в обычном режиме.
Напомним, во некоторых рязанских аптеках стали заканчиваться медицинские маски, из-за чего цены на них стали завышать. Рост цен на маски
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