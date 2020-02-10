В Рязани еще два класса отправили на карантин

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В Рязани на карантин отправили два класса школы №73. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.
«По состоянию на 10 февраля на карантине находятся два класса», — сказали в администрации.
Ранее в соцсети появилась информация, что на карантин закрыли 14 классов. Директор школы отметила, что с 10 по 17 февраля ученики находятся на каникулых.
Напомним, в январе на вынужденные каникулы
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.