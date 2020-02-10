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15:20, 10 февраля 2020 211
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В Рязани еще два класса отправили на карантин

В Рязани еще два класса отправили на карантин

В Рязани на карантин отправили два класса школы №73. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.

«По состоянию на 10 февраля на карантине находятся два класса», — сказали в администрации.

Ранее в соцсети появилась информация, что на карантин закрыли 14 классов. Директор школы отметила, что с 10 по 17 февраля ученики находятся на каникулых.

Напомним, в январе на вынужденные каникулы ушли шесть классов в школах №№7, 17, 33, 67 и одна группа детского сада №143.


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