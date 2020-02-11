РГУ имени Есенина и ФПК «Инвест» подписали соглашение о сотрудничестве

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В понедельник, 10 февраля, студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест» Игорем Коськиным.
На мероприятии говорили об основных направлениях деятельности крупнейшего холдинга, о том, что делается в ФПК «Инвест» в социальной сфере, в области благотворительности и спорта, о сотрудничестве с РГУ.
Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве.
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Студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест».