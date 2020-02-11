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17:54, 11 февраля 2020 86

РГУ имени Есенина и ФПК «Инвест» подписали соглашение о сотрудничестве

РГУ имени Есенина и ФПК «Инвест» подписали соглашение о сотрудничестве

В понедельник, 10 февраля, студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест» Игорем Коськиным.

На мероприятии говорили об основных направлениях деятельности крупнейшего холдинга, о том, что делается в ФПК «Инвест» в социальной сфере, в области благотворительности и спорта, о сотрудничестве с РГУ.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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23 минуты назад
Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест».

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