Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

В понедельник, 10 февраля, студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест» Игорем Владимировичем Коськиным.

Участниками мероприятия стали ректор университета Андрей Иванович Минаев, помощник президента ФПК «Инвест» Юлия Сергеевна Рулева, проректор по развитию образовательной деятельности РГУ Сергей Владимирович Демидов, проректор по учебно-методической деятельности Елена Анатольевна Кирьянова, проректор по учебно-воспитательной и социальной работе Оксана Николаевна Исаева, проректор по научной деятельности Владимир Анатольевич Горнов, директора институтов и деканы факультетов, студенты института иностранных языков, факультета истории и международных отношений, естественно-географического факультета, представители студенческого научного общества, молодые ученые.

На встрече говорили об основных направлениях деятельности крупнейшего холдинга, о том, что делается в ФПК «Инвест» в социальной сфере, в области благотворительности и спорта, о сотрудничестве с РГУ имени Есенина.

Ректор РГУ Андрей Иванович Минаев отметил, что выстраивание эффективной системы сотрудничества РГУ и ФПК «Инвест» — одна из предпосылок дальнейшего развития в первую очередь университета. Ректор указал на особую роль региональных вузов, их развитие и преобразования.

«Сегодняшнее событие открывает новые возможности для наших студентов», — сказал Андрей Иванович.

Игорь Владимирович Коськин акцентировал внимание на важности выстраивания эффективного взаимодействия между работодателем и студентом, на требованиях, которые предъявляет время к нынешней молодежи.

Так, одним из первых совместных проектов станет конкурс студенческих работ по теме «Собственное видение стратегии народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года». Проект представили на Всемирном Русском Народном Соборе 2020 года.

Студенты задавали вопросы о востребованности молодых специалистов на предприятиях финансово-промышленной компании «Инвест», о компетенциях и опыте работы при трудоустройстве в холдинг. Молодых ученых интересовало, возможно ли одновременно работать на одном из предприятий и обучаться в аспирантуре.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве. Его суть — развитие перспективных направлений сотрудничества между университетом и компанией в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей холдинга в подготовке кадров и в повышении квалификации работников; по вопросам организации практик обучающихся университета в компании и трудоустройства выпускников университета.