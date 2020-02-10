Застройщика ЖК «Изумрудный» на Стройкова признали банкротом

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Рязанского застройщика ООО «Альфа Рязань» признали банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд в понедельник, 10 февраля.
Застройщик не успел вовремя сдать многоквартирный дом №64 на улице Стройкова. Компания планировала построить два корпуса ЖК «Изумрудный» высотой 10-11 этажей. Первую очередь реализовали в ноябре 2015 года. Второй дом должны были сдать в 2017 году. Объект выполнили лишь на 60%.
Обманутые дольщики направили в адрес «Альфа Рязань» более 20 исков на общую сумму 11 млн рублей, операции по счетам компании также приостановила налоговая.
Истец — «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» потребовал признать компании банкротами и назначит конкурсного управляющего.
Представители застройщиков в суде не возражали против введения процедуры банкротства.
Суд постановил открыть в отношении «Альфа Рязань» процедуру конкурсного производства сроком на год. Отчет конкурсного управляющего рассмотрят на заседании 10 февраля 2021 года в 14 часов.
Банкротом
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