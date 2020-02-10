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17:27, 10 февраля 2020 95
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Застройщика ЖК «Изумрудный» на Стройкова признали банкротом

Застройщика ЖК «Изумрудный» на Стройкова признали банкротом

Рязанского застройщика ООО «Альфа Рязань» признали банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд в понедельник, 10 февраля.

Застройщик не успел вовремя сдать многоквартирный дом №64 на улице Стройкова. Компания планировала построить два корпуса ЖК «Изумрудный» высотой 10-11 этажей. Первую очередь реализовали в ноябре 2015 года. Второй дом должны были сдать в 2017 году. Объект выполнили лишь на 60%.

Обманутые дольщики направили в адрес «Альфа Рязань» более 20 исков на общую сумму 11 млн рублей, операции по счетам компании также приостановила налоговая.

Истец — «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» потребовал признать компании банкротами и назначит конкурсного управляющего.

Представители застройщиков в суде не возражали против введения процедуры банкротства.

Суд постановил открыть в отношении «Альфа Рязань» процедуру конкурсного производства сроком на год. Отчет конкурсного управляющего рассмотрят на заседании 10 февраля 2021 года в 14 часов.

Банкротом признали еще одного застройщика — ООО «Инжстрой», который начал строительство дома №34 на улице Баженова в 2015 году, однако до сих пор не сдала объект.


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