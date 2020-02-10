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14:40, 10 февраля 2020 126
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В отношении рязанского застройщика ввели процедуру банкротства

В отношении рязанского застройщика ввели процедуру банкротства

В отношении рязанского застройщика ООО «Инжстрой» ввели процедуру банкротства. Суд принял соответствующее решение в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщили обманутые дольщики в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что с заявлением о банкротстве согласились представители Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и регионального министерства строительного комплекса.

«Конкурсный управляющий теперь начнет формирование реестра. После формирования реестра требования кредиторов, в том числе по передаче жилых и нежилых помещений, которое завершится в трехмесячный срок, станет возможна передача прав застройщика нашему новому застройщику — региональному Фонду защиты прав дольщиков. И после этого постепенно по согласованию с федеральным Фондом мы сможем приступить к процедуре достройки объекта», — отметила замминистра регионального минстроя Виктория Ягодкина.

Напомним, компания начала строительство дома №34 на улице Баженова в 2015 году, однако до сих пор не сдала объект, а его дольщиков признали обманутыми. Операции по счетам компании налоговая служба приостановила за миллионную задолженность.


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