В отношении рязанского застройщика ввели процедуру банкротства

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В отношении рязанского застройщика ООО «Инжстрой» ввели процедуру банкротства. Суд принял соответствующее решение в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщили обманутые дольщики в
Отмечается, что с заявлением о банкротстве согласились представители Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и регионального министерства строительного комплекса.
«Конкурсный управляющий теперь начнет формирование реестра. После формирования реестра требования кредиторов, в том числе по передаче жилых и нежилых помещений, которое завершится в трехмесячный срок, станет возможна передача прав застройщика нашему новому застройщику — региональному Фонду защиты прав дольщиков. И после этого постепенно по согласованию с федеральным Фондом мы сможем приступить к процедуре достройки объекта», — отметила замминистра регионального минстроя Виктория Ягодкина.
Напомним, компания
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