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Фото: Pixabay.com
В Рязани еще один класс отправили на карантин. Как стало известно РЗН. инфо в субботу, 25 декабря, речь идет шестом классе школы №7.
Двумя днями ранее в мэрии сообщили, что на вынужденные каникулы
Кроме того, в десяти рязанских классах и четырех детсадовских группах диагностировали
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