Рязанцев предупредили о сильном ветре

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В понедельник, 10 февраля, в Рязанской области ожидается сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Порывы ветра могут усилиться до 12-17 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.
«Явления сохранятся днем 10 февраля», — отметили в пресс-службе.
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