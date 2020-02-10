Крытый каток в Горроще построят до конца 2020 года

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Крытый каток в Горроще на улице Шевченко сдадут до 10 декабря 2020 года. Соответствующий аукцион опубликовали на сайте госзакупок.
Средства в размере 249 миллионов 425 тысяч рублей на строительство здания выделят из регионального бюджета.
Подрядчика определят в понедельник, 17 февраля.
Ранее на участке напротив манежа «Юность» на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия
Проект
В 2019 году мэрия запустила голосование, в котором рязанцы
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанское МЧС предупредило о метели, сильном ветре и гололеде
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.