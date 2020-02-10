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19:12, 10 февраля 2020 115
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Крытый каток в Горроще построят до конца 2020 года

Крытый каток в Горроще построят до конца 2020 года

Крытый каток в Горроще на улице Шевченко сдадут до 10 декабря 2020 года. Соответствующий аукцион опубликовали на сайте госзакупок.

Средства в размере 249 миллионов 425 тысяч рублей на строительство здания выделят из регионального бюджета.

Подрядчика определят в понедельник, 17 февраля.

Ранее на участке напротив манежа «Юность» на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия планировали построить частный ледовый дворец, при котором будут бесплатные секции хоккея и фигурного катания. Инвестор обещал сохранить деревья и спортплощадку рядом с участком и обеспечить здание парковками.

Проект обсуждался на слушаниях летом 2016 года. В них приняли участие около 70 человек. Две трети поддержали проект, против выступили жители ближайших домов и городские активисты. Также комиссия получила 578 подписей в поддержку заявки и 189 — против.

В 2019 году мэрия запустила голосование, в котором рязанцы поддержали строительство ледового катка на месте спортивной площадки.


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