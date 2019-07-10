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9:27, 10 июля 2019 394
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Мэрия подвела итоги голосования по строительству ледового дворца в Горроще

Мэрия подвела итоги голосования по строительству ледового дворца в Горроще

Мэрия подвела итоги голосования по строительству ледового дворца на пересечении улиц Шевченко и 2-я Линия. Опрос проводился на сайте горадминистрации с 8 июля.

Уже к следующему дню участниками голосования стали 8 892 человека. Закрытие опроса в мэрии объяснили тем, что «рязанцы проявили большую активность».

В результате 69 процентов голосов получил вариант «Согласен», 31 процент — «Не согласен».

Напомним, на участке напротив манежа «Юность» на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия планировали построить частный ледовый дворец, при котором будут бесплатные секции хоккея и фигурного катания. Инвестор обещал сохранить деревья и спортплощадку рядом с участком и обеспечить здание парковками.

Проект обсуждался на слушаниях летом 2016 года. В них приняли участие около 70 человек. Две трети поддержали проект, против выступили жители ближайших домов и городские активисты. Также комиссия получила 578 подписей в поддержку заявки и 189 — против.

В итоге мэрия разрешила строительство, однако оно до сих пор не начиналось.


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