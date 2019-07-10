Мэрия подвела итоги голосования по строительству ледового дворца в Горроще

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Мэрия подвела итоги голосования по строительству ледового дворца на пересечении улиц Шевченко и 2-я Линия.
Уже к следующему дню участниками голосования стали 8 892 человека. Закрытие опроса в мэрии объяснили тем, что «рязанцы проявили большую активность».
В результате 69 процентов голосов получил вариант «Согласен», 31 процент — «Не согласен».
Напомним, на участке напротив манежа «Юность» на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия
Проект
В итоге мэрия
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