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11:51, 1 февраля 2020 83
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Жительница Касимова за пару минут нашла и украла сбережения пенсионерки

Жительница Касимова за пару минут нашла и украла сбережения пенсионерки

Фото: Pixabay.com

Жительница Касимова за пару минут нашла и украла сбережения пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

У 84-летней женщины из деревни Макеенки пропали 15 тысяч рублей. Деньги лежали под скатертью на столе.

Незадолго до этого к пенсионерке приходила незнакомка. Она в течение трех-четырех минут обсуждала с хозяйкой дома возможную покупку жилья в этой деревне. При этом гостья в дом не заходила.

Как оказалось, в это время в дом через другой вход попала ее приятельница. Она быстро обнаружила и забрала деньги.

Женщин нашли по описанию. Одну из них уже судили за кражу и мошенничество.

На ту, что своровала деньги у пенсионерки, завели дело по части 2 статьи 158 УК. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.


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