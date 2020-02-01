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Фото: Pixabay.com
Жительница Касимова за пару минут нашла и украла сбережения пенсионерки. Об этом
У 84-летней женщины из деревни Макеенки пропали 15 тысяч рублей. Деньги лежали под скатертью на столе.
Незадолго до этого к пенсионерке приходила незнакомка. Она в течение трех-четырех минут обсуждала с хозяйкой дома возможную покупку жилья в этой деревне. При этом гостья в дом не заходила.
Как оказалось, в это время в дом через другой вход попала ее приятельница. Она быстро обнаружила и забрала деньги.
Женщин нашли по описанию. Одну из них уже судили за кражу и мошенничество.
На ту, что своровала деньги у пенсионерки, завели дело по части 2 статьи 158 УК. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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