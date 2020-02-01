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12:04, 1 февраля 2020 281
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В Центральную Россию резко придут морозы — синоптики

В Центральную Россию резко придут морозы — синоптики

Фото: Pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете» о резком похолодании в Центральной России.

По ее словам, в понедельник, 3 февраля, ожидается почти весенняя погода. Со вторника на севере ЦФО ночью похолодает до -5 градусов. Согласно прогнозам, к ночи среды будет до -6, -11 градусов.

Ночами в четверг и пятницу, 6 и 7 февраля, до -9, -11 градусов. Дневные температуры будут на уровне -5, -10 градусов.

К выходным потеплеет. Днем в субботу от -1 до -6, в воскресенье уже до +1 градуса.


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