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Фото: Pixabay.com
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «
По ее словам, в понедельник, 3 февраля, ожидается почти весенняя погода. Со вторника на севере ЦФО ночью похолодает до -5 градусов. Согласно прогнозам, к ночи среды будет до -6, -11 градусов.
Ночами в четверг и пятницу, 6 и 7 февраля, до -9, -11 градусов. Дневные температуры будут на уровне -5, -10 градусов.
К выходным потеплеет. Днем в субботу от -1 до -6, в воскресенье уже до +1 градуса.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.