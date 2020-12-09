В регионе от коронавируса умерли три женщины и один мужчина
Региональный оперштаб сообщил, что в Рязанской области от коронавируса умерли три женщины и один мужчина. Уточнен возраст женщин. Им было 46, 55 и 62 лет. Мужчине — 61 год.
Региональный оперштаб сообщил, что в Рязанской области от коронавируса умерли три женщины и один мужчина. Уточнен возраст женщин. Им было 46, 55 и 62 лет. Мужчине — 61 год.
Все четверо скончались в ноябре.
Напомним, в среду, 9 декабря, стало известно, что с начала пандемии в регионе умерли более ста человек от коронавируса.