В регионе от коронавируса умерли три женщины и один мужчина

Региональный оперштаб сообщил, что в Рязанской области от коронавируса умерли три женщины и один мужчина. Уточнен возраст женщин. Им было 46, 55 и 62 лет. Мужчине — 61 год.

Региональный оперштаб сообщил, что в Рязанской области от коронавируса умерли три женщины и один мужчина. Уточнен возраст женщин. Им было 46, 55 и 62 лет. Мужчине — 61 год.

Все четверо скончались в ноябре.

Напомним, в среду, 9 декабря, стало известно, что с начала пандемии в регионе умерли более ста человек от коронавируса.