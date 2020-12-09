\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
-6°
Птн, 11
-6°
ЦБ USD 73.31 -0.35 10/12
ЦБ EUR 88.94 -0.26 10/12
Нал. USD 73.01 / 74.55 13:43
Нал. EUR 88.7 / 89.48 13:43
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
Вчера 12:47
2 366
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
4 392
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
9 272
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
10 761
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Число жертв COVID-19 в Рязанской области превысило сотню
В России за сутки зарегистрировали 26 190 случаев коронавируса. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил столчиный оперштаб.

С начала пандемии в Рязанской области от COVID-19 умерли более ста человек. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил столчиный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 127 случая заражения (всего 15 163), вылечились 151 пациент (13 606), умерли двое (102).

В России за сутки зарегистрировали 26 190 случаев коронавируса (всего 2 541 199), выздоровели 26 266 человек (2 007 792), умерли 559 (44 718).