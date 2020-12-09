Число жертв COVID-19 в Рязанской области превысило сотню

В России за сутки зарегистрировали 26 190 случаев коронавируса. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил столчиный оперштаб.

С начала пандемии в Рязанской области от COVID-19 умерли более ста человек. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил столчиный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 127 случая заражения (всего 15 163), вылечились 151 пациент (13 606), умерли двое (102).

В России за сутки зарегистрировали 26 190 случаев коронавируса (всего 2 541 199), выздоровели 26 266 человек (2 007 792), умерли 559 (44 718).