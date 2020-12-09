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«М5 Молл» рассказал о графике работы после открытия
Торговый центр открывается в четверг, 10 декабря. После открытия в ТРЦ перестанут работать несколько магазинов.

«М5 Молл» рассказал о графике работы после открытия. Торговый центр открывается в четверг, 10 декабря.

В этот день откроются магазины, а также кинотеатр.

Торговый центр будет работать по прежнему графику: с 10:00 до 22:00. Для посетителей откроют входы 1,2 и 6.

«С 10 декабря возобновляет свою работу рязанский торгово-развлекательный центр „М5 Молл“. Для посетителей будут работать магазины и отделы, расположенные в непострадавших галереях», — говорится в сообщении администрации «М5 Молла».

Напомним, после открытия в ТРЦ перестанут работать несколько магазинов.

С четверга возобновится движение бесплатных автобусов «М5 Молла».