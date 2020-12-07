В Рязанской области 31 декабря объявили выходным
Соответствующее распоряжение правительства уже готовят, его опубликуют в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.
В Рязанской области 31 декабря будет выходным для госслужащих сотрудников. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.
Соответствующее распоряжение правительства уже готовят, его опубликуют в ближайшее время.
Согласно документу, рабочий день перенесут на субботу, 26 декабря.
Частным организациям порекомендуют принять такое же решение.