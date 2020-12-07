Рокотянская вручила директору Дворца молодежи медаль «925 лет со дня основания города Рязани»

Николаю Плетневу исполнилось 60 лет. Он с 1990 года является директором Дворца молодежи.

Глава города, председатель гордумы Юлия Рокотянская и замглавы мэрии Надежда Штевнина поздравили с днем рождения директора рязанского Дворца молодежи Николая Плетнева. Об этом сообщил сайт гордумы.

6 декабря Плетневу исполнилось 60 лет.

«Под вашим руководством Дворец молодежи стал центром образования, культуры и молодежной политики. Вы идейный вдохновитель многих фестивалей и конкурсов, которые из городских выросли в международные. „Черный кот“ уже давно стал визитной карточкой нашего города. От всей души желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и свежих идей. Пусть воспитанники Дворца радуют новыми победами», — сказала Рокотянская.

Плетневу вручили памятный знак «925 лет со дня основания города Рязани». Для гостей организовали экскурсию по Дворцу молодежи. Они осмотрели помещения для занятий, посетили зал дружбы народов и ознакомились с программой работы учреждения в условиях пандемии.

Справка

Николай Плетнев в 1982 году окончил Московский ордена Трудового Красного знамени государственный институт культуры. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. В 2014 году награжден «Золотой медалью» Российского фонда мира, в 2011 — Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью». Является лидером миротворческих организаций региона. За большой вклад в дело укрепления мира и согласия Николай Плетнев получил «Золотую медаль» международного общественного фонда «Российский фонд мира».

Плетнев работает с детьми-инвалидами, сиротами, ветеранами Великой Отечественной войны, солдатскими вдовами, а также активно занимается вопросами нравственного и патриотического воспитания молодежи, участвует в решении конкретных проблем материнства и детства.

Является руководителем Дворца молодежи с 1990 года. За это время место стало центром интеграции образования, культуры и молодежной политики Рязани и региона.

В 2016 году Николаю Плетневу присвоили звание «Почетный гражданин города Рязани».