Умер помощник экс-губернатора Рязанской области Анатолий Игумнов

Умер помощник экс-губернатора Рязанской области Анатолий Игумнов. Причины смерти пока неизвестны. Игумнов в 1995—2002 годы был мэром Чебоксар, а в 2004 году приехал в Рязань и участвовал в избирательной кампании кандидата на должность губернатора Рязанской области Георгия Шпака.

Помощник бывшего губернатора Рязанской области Георгия Шпака Анатолий Александрович Игумнов скончался 6 декабря на 75-м году жизни. Об этом сообщает « Версия ». Причины смерти пока неизвестны.

Игумнов в 1995—2002 годы был мэром Чебоксар, а в 2004 году приехал в Рязань и участвовал в избирательной кампании кандидата на должность губернатора Рязанской области Георгия Шпака. Игумнов стал помощником нового губернатора и курировал развитие города.

Также Игумнов был депутатом Рязанского городского совета и в 2005 году претендовал на пост мэра Рязани, однако его кандидатуру не поддержали. После этого Анатолий Игумнов вернулся в Чебоксары.