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В Рязани обсудили строительство новостройки в Горроще
В четверг, 3 декабря, на публичных слушаниях обсудили проект планировки застроенной территории на улице Татарской и 1-го Осеннего переулка. Рядом со взорвавшимся в 2016 году домом планируется возвести новый 11-этажный.

В четверг, 3 декабря, на публичных слушаниях обсудили проект планировки застроенной территории на улице Татарской и 1-го Осеннего переулка. Рядом со взорвавшимся в 2016 году домом планируется возвести новый 11-этажный.

Площадь участка составляет 2 500 кв. м. Заявителем является компания ООО «Приток».

В данный момент необходимый участок свободен от застройки. Раньше там находились несколько частных деревянных домов и многоквартирный дом барачного типа, но они были расселены. Со временем аварийные строения стали разрушаться, а за огороженной территорией копиться мусор. Поэтому деревянные постройки снесли.

С помощью строительства дома планируется преобразить участок на улице Татарской и весь район вокруг Горбатого моста. Яркий пример, где это уже удалось сделать, соседняя улица Чапаева.

По расчетам, в многоэтажном доме будет 170 квартир, магазины на первом этаже и подземный паркинг. На территории появятся площадки отдыха для детей и взрослых, а также для занятий спортом.

По нашей информации, застройщиком данной территории может стать компания «Мармакс». Она известна строительством домов бизнес-класса. Таких, как ЖК «Легенда Горького», ЖК «Наследие», ЖК «Голландия» и другие.

Против реализации проекта на слушаниях никто не выступил. Окончательное решение по заявке с учетом их итогов примет мэрия.