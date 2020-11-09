Рядом со взорвавшимся домом в Рязани построят высотку

Это обсудят на публичных слушаниях.

В Рязани построят высотку. Об этом сообщает сайт мэрии.

11-этажный дом возведут на углу улицы Татарской и 1-го Осеннего переулка, рядом со взорвавшимся в 2016 году домом. Первый этаж будет в два раза больше всего здания, в нем расположится паркинг и технические помещения, а на крыше оборудуют детские площадки. В жилой части дома появится 4250 квартир, в подземном паркинге оборудуют 57 машино-мест.

Проект планировки застроенной территории в границах улиц: Татарской, 1-й Железнодорожной и 1-го Осеннего переулка обсудят на публичных слушаниях в четверг, 3 декабря, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:30.