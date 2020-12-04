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В Подмосковье задержали блогера, во время стрима которого умерла девушка
Девушка скончалась 2 декабря. На ее теле не зафиксировали видимых признаков насильственной смерти.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время стрима которого скончалась девушка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК России по Московкой области.

Девушка скончалась 2 декабря. На ее теле не зафиксировали видимых признаков насильственной смерти.

«Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия», — говорится в сообщении.

По данным экспера у девушки зафиксировали черепно-мозговую травму, кровоподтвеки, субдуральную гематому, которая образовалась из-за нескольких «воздействий по лицу».

Экспертиза продолжается.

Информация о беременности девушки, ранее появившаяся в СМИ, не подтвердилась.

Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Отметим, во время записи, опубликованной на YouTube, блогер пытался привести девушку в чувство, он укрывал ее одеялом и тряс. Мужчина плакал и винил себя в смерти девушки перед камерой. Труп в это время находился в кадре. Приехавшая скорая в прямом эфире констатировала смерть девушки.