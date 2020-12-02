Блогер вышел в прямой эфир на фоне трупа подруги. Следователи начали проверку
Следователи начали проверку после смерти девушки в доме блогера. Мертвую подругу стримера Стаса Решетникова (Reeflay) нашли в коттедже в Московской области. Решетников якобы вел прямой эфир на фоне трупа, лежащего на диване
Следователи начали проверку после смерти девушки в доме блогера. По информации
Считается, что Решетников поссорился со своей девушкой и выгнал ее на улицу. К тому моменту, когда он решил впустить ее, девушка умерла. Решетников перенес тело подруги на диван и вышел в прямой эфир на фоне трупа.
Фото с личной страницы Стаса Решетникова «ВКонтакте»