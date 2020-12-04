Мизулина пожаловалась на рязанских школьников, срывающих уроки

Член Общественной палаты Екатерина Мизулина решила обратиться в сервис Zoom из-за того, что школьники в Рязанской области и других регионах страны срывают онлайн-уроки. Мизулина предлагает усовершенствовать настройки трансляций, чтобы ученики не могли хулиганить во время занятий по интернету.

Член Общественной палаты Екатерина Мизулина решила обратиться в сервис Zoom из-за того, что школьники в Рязанской области и других регионах страны срывают онлайн-уроки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мизулина предлагает усовершенствовать настройки трансляций, чтобы ученики не могли хулиганить во время занятий по интернету.

По ее словам, в мессенджере Telegram и соцсетях Twitter и Вконтакте обнаружили сообщества, которые создали школьники для того, чтобы срывать онлайн-уроки. Дети обмениваются ссылками на трансляции и именами для входа в трансляции. Ученики выкрикивают неприличные слова или даже включают непристойные видео, добавила Мизулина.

Такое происходит во время онлайн-уроков в Zoom в Рязанской области и многих других регионах России. Мизулина считает, что дети устали от дистанционного обучения.

«Мы хотим предупредить родителей, что такое безобидное на первый взгляд хулиганство, к сожалению, может привести к неблагоприятным последствиям. Также мы обратимся в сервис Zoom с предложением усовершенствовать настройки онлайн-трансляции, чтобы ограничить круг лиц, которые могут перейти по ссылке и стать участником урока», — отметила член Общественной палаты.