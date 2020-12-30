В новогоднюю ночь в Рязани не будет салюта

«Праздничный фейерверк — любимая традиция и в моей семье тоже, — призналась Сорокина. — Хотя он и планировался не за счет бюджетных средств, а должен был стать подарком спонсоров. Без афиширования места проведения этот фейерверк мало кто увидит и порадуется ему».

В новогоднюю ночь в Рязани не будет салюта и концерта на центральной площади. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила мэр Елена Сорокина.

По словам мэра, такое решение приняли, чтобы избежать массового скопления людей.

«Праздничный фейерверк — любимая традиция и в моей семье тоже, — призналась Сорокина. — Хотя он и планировался не за счет бюджетных средств, а должен был стать подарком спонсоров. Без афиширования места проведения этот фейерверк мало кто увидит и порадуется ему».